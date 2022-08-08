Son dakika haber... EYÜP SULTAN TÜRBESİNE SALDIRI - 2 Son dakika haber: EYÜP Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındıEyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. EYÜP Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi. Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Eyüp Sultan Güncel Haberler Son Dakika

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