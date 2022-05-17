Son dakika haber | Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haber | Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın söndürüldü

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Son dakika haber | Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DÜZCE (AA) - Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi Küçük Melen mevkisinde bulunan şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Etrafa yayılan kara dumanları gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

İtfaiye, Yangın, Düzce, Güncel, Haberler

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