Son dakika gündem: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Mersin'in Toroslar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doruklu Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 197 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Toroslar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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