Son dakika gündem: Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberleri: Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, komşular arasında evlerin ortasındaki boşluğa saman koyma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada henüz isimleri öğrenilemeyen karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Komşular arasında daha önce de aynı mesele yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya Konya Güncel Haberler Son Dakika

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