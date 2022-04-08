Son Dakika | GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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Son Dakika | GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre KONYA'da plastik geri dönüşüm tesisinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KONYA (DHA) - KONYA'da plastik geri dönüşüm tesisinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesiste maddi hasar oluşurken, yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Konya'nın Karatay ilçesi Son Birlik Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve çevre iş yerlerinde çalışan işçilerin müdahalesiyle, alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Mustafa Soylu'ya ait olduğu öğrenilen fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika | GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

geri dönüşüm, İtfaiye, Yangın, Konya, Güncel, Haberler

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