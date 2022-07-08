ERZURUM'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KURBANLIK KOYUNLAR ÖLDÜ

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, trafo yanına bırakılan 4 kurbanlık koyun, elektrik akımına kapılması sonucu öldü. Aras EDAŞ yetkilileri, trafoda inceleme yaptı.

Olay, öğleden sonra Oltu ilçesi Çarşıbaşı mevkisinde meydana geldi. Iğdır'dan getirdiği kurbanlıkları Oltu ilçesindeki hayvan pazarında satan Dursun Doğruyol, parasını aldığı 5 koyunu ilçe merkezindeki Çarşıbaşı mevkisine götürdü. Doğruyol, koyunları sahiplerine teslim etmek için Çarşıbaşı'ndaki trafo yanına taşıdı. Aniden bastıran yağmurla trafo yanında bekleyen koyunlar, elektrik akımına kapıldı. Yağmurdan korunmak için kahvede bekleyen Dursun Doğruyol'un 4 koyunu öldü. İhbarla bölgeye gelen Aras EDAŞ yetkilileri, trafoda inceleme yaptı. Görevliler, trafoda kaçak olmadığını ancak toprak altından getirilen kabloların iş makineleriyle gerilmesi nedeniyle bu tür arızaların yaşanabileceğini belirtti. Koyunlarının üzüntüsünü yaşadığını belirten ve parasını aldığı kişilere 4 yeni kurbanlık veren Dursun Doğruyol, Ben şimdi ne yapacağım, zararımı kim karşılayacak dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel