Son dakika: Elon Musk, Twitter anlaşmasını askıya aldı! - Haberler

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya platformu Twitter'ı hisse başına 54.20 dolar ödeyerek toplamda 43.4 milyar karşılığında satın almak için anlaşmaya varmıştı. Ancak iş insanı, kısa süre önce kritik bir karar vererek şirketin satın alma işlemlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Elon Musk etkisi: Twitter'da istifaya zorlamalar başladı!

Elon Musk, şimdilik Twitter'ı satın almayacak

Herkes anlaşmanın resmiyete dökülmesini ve devir işlemlerinin gerçekleşmesini beklerken Elon Musk, kısa süre önce sürpriz bir açıklama yaparak Twitter'ı satın alma işlemlerini askıya aldığını açıkladı. Elon Musk'ın açıklamasının ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 19 oranında düşüş yaşadı.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

İş insanının bu kararının ardındaki neden ise platformun spam ve sahte hesapların sayısıyla ilgili yaptığı bir açıklama diyebiliriz. Bir süre önce Twitter'ın bu gibi hesapların sayısının toplam kullanıcıların yüzde 5'inden daha az olduğunu duyurmasının ardından Musk, ilgili veriler doğrulanana kadar platformu satın alma işlemlerini askıya aldığını açıkladı.

Tabii bu durum, iş insanının yapılan anlaşmadan cayması halinde ödemesi gereken tazminatı da akıllara getirdi. Zira Musk ile Twitter arasında imzalanan anlaşma kapsamında sözleşmenin fesih edilmesi için 1 milyar dolar ödenmesi gerekebilir. Ancak bu duruma gerek olacak mı ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

Elon Musk, Twitter'a ilk olarak geçtiğimiz ay yüzde 9,2'lik pasif hisse satın alarak girdi. Ancak daha sonra bununla yetinmeyen ve şirketin tamamına talip olan iş insanı, yönetim kuruluyla yaşamış olduğu gerginliğe rağmen hedefine ulaşmayı başardı. Ancak son gelişme, tüm bu durumları değiştirebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan tamamen vazgeçebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel