Son Dakika: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı! EYT'lilerin beklediği haber Kabine'den çıkmadı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin ne zaman yasalacağını merak ederken, konu hakkında Erdoğan'dan net bir tarih gelmedi. Erdoğan, "EYT ile ilgili çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz." dedi.

2023 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de yapıldı. Toplantının gündeminde EYT, sözleşmelilere kadro düzenlemesi ve ile 7'nci Yargı Paketi gibi konular yer aldı. 2 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

EYT ile ilgili çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık. Yeni yılın ilk iş gününde ihracat rakamlarını açıkladık. 254.2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz.

"MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİMİZE SİNMEDİĞİ İÇİN ARTIRDIK"

Salı günü yeni yılın memur ve emekli maaş artışının ilk etabını açıkladık. Yüzde 25 olarak açıkladığımız artış içimize sinmediği ilgili bakanlarımıza bu oranın artırma yönünde çalışmaları talimatını verdik. Cuma günü Ziraat Bankamızın tarım kesimine yönelik çalışmalarını değerlendirdiğimiz programda çiftçilerimizle buluştuk. Cumartesi günü Antalya'da bir dizi programa katılarak, hem Antalyalı kardeşlerimizle hasret giderdik, hem de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ilettik. Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımızın verdiğimiz desteklerle hızla tekrar toparlandıklarını görmekten memnun olduk. Hamdolsun anahtar teslim töreninde devletimizin gücüne ve kabiliyetine vatandaşlarımızla bir kez daha şahitlik ettik.

MUHALEFETİ AÇILIŞA DAVET ETTİ

Bu sabah Sakarya Arifiye'den yola çıktık. Arifiye'de yeni nesil Fırtına obüslerinin TSK'ya teslim törenine katıldık. Bu Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven. Bu vesileyle Altay tankını, zırhlı personel taşıyıcılarını inceleme imkanı bulduk. Bir dönem satıldı kapatıldı diye diline doladığı yerdir Arifiye. Cuma günü İstanbul'da meşhur Rami Kışlamızı İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Muhalefeti de davet ediyoruz. İstanbul'un en büyük, Avrupalı sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor. O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu.

2023'TE KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM YOK

Cumartesi günü de Muğlalı kardeşlerimizle hasret gidereceğiz. Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk. Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur. Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir. 200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözdük. Kamu özel ortaklığı yatırımlarında çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.

"EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ MECLİS'E SUNDUK"

Bakanlıklarımızın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 planlarımızı size takdim etmiştim. Geçtiğimiz yıl işçi ve işveren temsilcilerin katılımıyla yürütülen asgari ücrette bu yıl 8 bin 507 lira olarak uygulayacağımız asgari ücret hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de istihdamı koruma noktasında kararlıyız. Asgari ücret desteğini 400 liraya yükselterek önemli bir adım daha attık. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin uzun süredir beklediği Ek Gösterge düzenlemesini Meclis'e sunduk. Madencilik sektöründe bir program kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimini yaptık. İş arayan vatandaşlarımızı işverenle buluşturan İŞKUR'umuzla 1.4 milyon vatandaşımızın istihdamına aracılık ettik.

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