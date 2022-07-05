Son dakika... Bingöl'de Eren Abluka-9 operasyonunda 30 kilogram esrar ele geçirildi Bir son dakika haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-9 operasyonunda 30 kilo 840 gram toz esrar ele geçirildi. Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-9 operasyonunda 30 kilo 840 gram toz esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi. Operasyonda, araziye gizlenmiş 3 çuval içerisinde 30 kilo 840 gram toz esrar bulundu. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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