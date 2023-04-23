Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı

Son dakika: Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı. 40 bin 564 yıl hapis cezası istenen Özer, savcılıktaki ifadesinde, "Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve Masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım, bu kişilerin zararlarını karşıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim." dedi.

Yaklaşık 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla 20 Nisan 2021'de yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan İstanbul'a getirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer, yaklaşık 1 buçuk saat savcılıkta ifade verdi. Özer ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Faruk Fatih Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Faruk Fatih Özer'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Özer'in ifadesinde, "Ben 2014 yılında Gebze'de Inline Teknoloji adı altında bir yazılım şirketi kurmuştum. Bu şirketin faaliyet alant Mobil ve Web Yazılımlarını geliştirmek üzerineydi. Şirketimin faaliyetlerimin devam ettiği süre içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Global kripto para borsalarında şahsi hesabım ile kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye'deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koineks isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli de bir ofis kiralayarak kurmuştum" dedi.

"THODEX, İLK 3'TEYDİ"

Özer, "Aynı zamanda Gebze'deki Inline isimli yazılım şirketimdeki faaliyetlerimde devam ediyordu. Koineks isimli firmayı kurduktan sonra ise alıma başladım ve 5 kişilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm. Bitcoin, Etheryum, Litecoin, Dogecoin ve Ripple isimli coiner olmak üzere 5 coinin alım satım işlerine aracılık ettim. 2020 yılında Global pazarda hizmet verebilmek için kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe ilçesinde ofis kiralayarak devam ettim. Şirket faaliyetlerime devam ettiğimde şirketin işlem hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle ekibimi genişlettim. Şirket yazılımı, sosyal medya uzmanı, müşteri destek elemanı, insan kaynakları elemanı gibi faaliyet gösteren kişiler aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye'nin ilk 3 kripto para borsasında yer almıştı. Faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi" dedi.

"MAĞDURLARIN ZARARLARINI KARŞILAMA NİYETİNDEYİM"

Savcının 'Mağdurların zararlarını karşılayacak mısınız?' sorusuna ise Özer, "Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve Masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım, bu kişilerin zararlarını karşıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim. Yine ayrıntıların bu süreci hakkında iddianame tanzim edilen ve yargılamamın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesinde, 12 Haziran tarihinde anlatacağım" dedi.

SORULARI 12 HAZİRAN'DA CEVAPLAYACAK

"Şirket faaliyetleri devam etmekteyken neden yurt dışına çıktınız?, MASAK raporunda 52 kilogram fiziki altın almak suretiyle para akladığınız yönündeki iddialar yönündeki savunmanız nedir?, mağdurların parasını soğuk cüzdan ile yurt dışına çıkardınız mı?, şirketin faaliyeti sırasında promosyon adı altında kripto para dağıtımı yaptınız mı?, yurt dışı çıkışında yardımda bulunan kişiler oldu mu?" sorularının sorulması üzerine Faruk Fatih Özer, 12 Haziran'da bu soruların cevabını vereceğini söyledi.

İDDİANAMEDEN

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.