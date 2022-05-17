Son dakika! Antalya'da 30 özel bireyin askerlik heyecanı - Haberler

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla 30 özel birey, 1 günlük temsili askerlik yaptı. Davul zurna eşliğinde karşılandıkları nizamiyede temel askeri eğitimleri alan down sendromlu, engelli ve otizmli bireyler, ardından yemin edip vatani görevlerini tamamladı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, "Size verilen görevleri en iyi şekilde uygulayarak, asker olmak için hiçbir engelinizin olmadığını kanıtladınız. Vatan sevginiz engel tanımıyor" dedi.

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik gününe, il ve ilçelerde yaşayan 30 özel birey katıldı. Aileleriyle birlikte kışla nizamiyesine gelen özel bireyler, askerler eşliğinde askeri üniforma giyip bot bağladı. Askerliğe kayıt imzalarının ardından, berbere gidip tıraşlarını olan özel bireyler, eğitim alanına geçip asker selamı vermeyi, tören yürüyüşünü ve silah söküp takmayı öğrendi. Askerlerin gözetiminde bilye atan havalı tabancalarla atış eğitimi de yapan özel bireyler, yemek saatinde ise yemek duasını hep bir ağızdan okudu. Öğle yemeğinin ardından tekrar eğitimlerine devam eden özel bireyler, jandarma faaliyetleri ve araçları hakkında bilgi aldı. Özel bireyler jandarma motosikletlerine binip, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin çalışmalarını izleme imkanı buldu.