Son Dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte kongrenin yapılacağı salona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye ülkenin dört bir yanından yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Salonun hınca hınç dolmasının yanında dışarıda da büyük bir kalabalık oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap ediyor.

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