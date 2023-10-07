Son Dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor
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Son dakika: AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda başladı. AK Parti'nin yeni yönetiminin belirleneceği kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte kongrenin yapılacağı salona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye ülkenin dört bir yanından yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Salonun hınca hınç dolmasının yanında dışarıda da büyük bir kalabalık oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap ediyor.
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