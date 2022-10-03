Somali'de iki intihar saldırısı düzenlendi
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Somali'de bomba yüklü araçlarla iki intihar saldırısı düzenlendi.
Somali'de bomba yüklü araçlarla iki intihar saldırısı düzenlendi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırılar, başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Baladweyne şehrinde gerçekleştirildi.
İlk saldırı, şehirdeki Lama Galay Sarayı'nın önünde, diğeri ise saraya yakın bölgede düzenlendi.
Saldırılarda ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Saldırılardan terör örgütü Eş-Şebab sorumlu tutuluyor.
Kaynak: AA / Güncel