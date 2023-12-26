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Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında iddianame hazırlandı

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Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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