Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında iddianame hazırlandı

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.