SOKAK MÜZİSYENİ CİHAN AYMAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERE ÇİÇEK VE MÜZİK ALETLERİ BIRAKILDI

KADIKÖY'de bıçaklanarak öldürülen sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın arkadaşları öldürüldüğü yere çiçek ve müzik aletleri bıraktı.

Yaklaşık 4 yıl boyunca kargo şirketinde çalışan 30 yaşındaki Cihan Aymaz, işinden ayrılınca sokaklarda şarkı söylemeye başladı. Geçen Salı akşamı saat 19.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da tartıştığı Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayeti protesto eden Aymaz'ın sevenleri ve arkadaşları saldırıya uğradığı yere gelerek çiçek ve müzik aletleri bıraktı. Arkadaşları Cihan Aymaz'ın öldürüldüğü noktaya, 'Kardeşimizi Kaybettik','Başımız Sağolsun','Sokak Müzisyeniyim Burada Bıçaklanarak Öldürüldüm' yazılı dövizler asıldı. Kadıköy'de fotoğrafçılık yapan Mehmet Yıldız 'Çok iyi bir insandı, sadece ekmeği için buradaydı. Kimseye karışmazdı. Parça istemiş çocuk da çalamıyorum deyince bıçaklamış. Her gördüğünde 'Amca nasılsın?' deyip elimi öpmeden bırakmazdı 'diye konuştu.