Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan küçük Mustafa yaralandı - Haberler

BİNGÖL'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Mustafa Yalçın, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnalı Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Oturdukları sitenin dışına çıkan Mustafa Yalçın, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki bir kişi, sopayla müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. Kalçasından ve bacaklarından ısırılan Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın'a kuduz aşısı yapıldı. Olaydan sonra mahalleye giden belediye ekipleri sokak köpeklerini bulamadı.

Belediyenin başıboş hayvanlara sahip çıkması gerektiğini belirten Yalçın, "Benim hayvanlara karşı bir tepkim yok ama sahip çıkabilirler. Bir barınak yapsınlar, bir çözüm bulsunlar" ifadelerini kullandı.