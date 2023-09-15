Sokak Kedisi Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı

OSMANİYE'de otomobil çarpması sonucu sol göz ve çene kısmından yaralanan sokak kedisi tedavi edildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezinde ameliyat edilen kedi, yeniden yeme içmeye başladı.

Düziçi ilçesinde araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen sokak kedisi, tedavisi için Osmaniye'ye transfer edildi. Getirildiği HAYTAP Tedavi Merkezinde Veteriner hekim Ali Laçinbala tarafından muayene edilen kedinin, sol göz küresinin tamamen vücut dışında ve alt çenesinin ise ortadan ikiye kırılmış olduğu belirlendi. Ameliyata alınan sokak canının, göz küresi temizledikten sonra yerine sabitlenip, göz kapakları ile tekrar dışarıya çıkmasının önüne geçildi. Çene ise plak vida sistemi kullanarak karşılıklı olarak sabitlendi. Yoğun bakım ünitesinde bir süre gözlem altında tutulan sokak kedisi, yeniden yeme içmeye başladı.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 2 yıl önce Osmaniye'de kurulan HAYTAP Tedavi Merkezi'nde bugüne kadar yüzlerce kırık operasyonu, binlerce kısırlaştırma ve dahili problemi olan pek çok sokak hayvanına "ikinci bir yaşam hakkı" vermek adına tedavilerinin yapıldığını ifade etti. Kedinin tedavisi hakkında bilgi veren HAYTAP Başkan yardımcısı Ali Laçinbala, vakalardaki en acı tablonun çarpıp kaçma vakaları olduğunu belirtirken, 'HAYTAP Tedavi Merkezine transfere yapılan kedimizin yapılan muayenesinde sol göz küresi tamamen vücut dışında ve alt çene ortadan ikiye kırılmış vaziyetteydi göz küresini temizledikten sonra yerine sabitledik ve göz kapakları ile tekrar dışarıya çıkmasının önüne geçtik. Çene kadar için plak vida sistemi kullanarak karşılıklı olarak sabitledik. Ölümcül darbeyi kafa kısmından aldığını düşündüğümüz kedimizin çenedeki kanamadan dolayı solunum sisteminde de ciddi sıkıntıları mevcut yoğun bakım ünitesinde takibini yaptığımız bir yaşlarındaki kedinin beslenme problemi de olduğundan dolayı özel bir yoğun bakım maması ile beslenmesi sağlanıyor" dedi. (DHA)