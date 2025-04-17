Sofya'da 'AB Balkanlar ile Buluşuyor' Konferansı Gerçekleştirildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "Avrupa Birliği (AB) Balkanlar ile Buluşuyor" Konferansı düzenlendi.

Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE), Avrupa Liberal Forumu ve Bulgaristan Atlantik Kulübünce, Tech Park Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta AB'nin genişleme çalışmaları ve aday ülkelerin müzakere süreçleri ele alındı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili ve ALDE Eş Başkanı İlhan Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır düzenledikleri konferansın gelenekselleştiğini söyledi.

Küçük, "Diplomatlar, politikacılar, sivil kuruluşların temsilcileri, bu forumda paylaştıkları fikirlerle AB'nin genişleme süreci konusunda katkıda bulunuyorlar. Özel değere sahip bu forumda Bulgaristan'ın genişleme konusunda yürüttüğü dış siyasetin de Balkanlar'daki etkisi beyan edilmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tutumu

Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da Balkan ülkelerinden dostlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bozay, "Avrupa'nın güvenliği, ekonomik güvenliği, askeri güvenliği bölünmezlik bazında yürütülmelidir ve burada Türkiye'nin önemini vurguladık. Türkiye'nin bir stratejik hedefinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunun üzerinde durduk." dedi.

Diğer katılımcılarla ekonomik, siyasi ve savunma alanında ne tür işbirliklerinin Balkanlar'a katkıda bulunacağını da ele aldıklarını anlatan Bozay, "Vurguladığımız diğer bir unsur güvenlik konusunda, NATO bazında, NATO'yla ilişkilerin Türkiye için gayet önemli olduğu ve Avrupa'nın ikinci büyük ordusu Türkiye'nin bütün Balkanlar'daki güvenlik konularında da NATO çerçevesinde işbirliklerini sürdürdüğünü, burada en önemli şeyin ayrımcılık olmadan hep birlikte kolektif şekilde hareket etmek olduğunu ana mesaj olarak verdik." diye konuştu.

Bozay, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan mevkidaşlarıyla "Büyümemizin Skor Tablosu - Ortak Geleceğimizin İnşası" konulu panele katıldı.

"AB'ye üyelik kriterleri konusunda taviz verilmemesi gerek"

Konferansın açılışında konuşan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, ülkesinin AB'nin genişlemesini desteklediğini belirterek, "Jeopolitik koşullar ne olursa olsun, AB'ye üyelik kriterleri konusunda taviz verilmemesi gerek. AB, genişleyerek Avrupa yapısının temelini oluşturan ortak değerlerin alanını önemli ölçüde genişletmektedir. Bu durum, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü doğrudan doğruya ilgilendirir." dedi.

Yotova, yeni üyelerin kabulünün kesinlikle oy birliğiyle onaylanması gerektiğini savundu.

Konferansa ayrıca Avrupa Liberal Forumu Başkanı Jan-Christoph Oetjen ve Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da katıldı.