Soba yakarken üzerine sıçrayan jelin elbisesini tutuşturduğu Semra, kurtarılamadı

Serkan KÖYMEN / TÜRKİYE'DE şehirlerin deprem, sel, kuraklık ve diğer tüm afetlere hazır hale getirilmesi kapsamında oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin üçüncü toplantısı İstanbul'da başladı.