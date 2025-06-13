Siyasi Gündem: Bakanlar ve Partilerin Faaliyetleri

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'nın düzenlediği, "Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç" temalı çalıştaya iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katılacak.

(Bayburt/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan Valiliğini ziyaret edecek, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Yeni Hizmet Binası'nın açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ve Erzincan Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Tunceli Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaret edecek olan Bakan Göktaş, Büyük Aile Buluşması'na ve Jandarma Genel Komutanlığının 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı'na katılacak.

(Erzincan/10.15/11.00/11.30/12.00/ Tunceli/14.30/15.00/15.30/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Babalar Günü dolayısıyla "Baba- Çocuk Buluşması" programına iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Kayseri/10.00/12.00/13.00/14.30/15.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara – Kırıkkale – Çorum – Samsun Hızlı Tren Projesi Delice – Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valilik ziyaretinde bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Çorum Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(Çorum/11.00-13.30-15.00-16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında üçüncü maçını Polonya ile yapacak.

(Şian/14.00)

3- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2025 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

4- Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu, Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi' yapılacak.

(Ankara/10.00)

5- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

6- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 6. ayağı, superpool ve ilk yarışla başlayacak.

(Rimini/11.00/14.00)

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