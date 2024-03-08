Siverek'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 2 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. ve U.C.A'yı yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.