Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Sivas Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve bazı hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkezi kafeterya önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına basın bildirisini okuyan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Eşref Doğan, onurlu direnişleriyle tüm dünyaya örnek olan Gazze halkına selam gönderdi.

Gazze halkının, İsrail'in insanlık tanımayan tüm saldırılarına rağmen direnişini sürdürdüğünü vurgulayan Doğan, "Bizler Gazze halkının yanında olduğumuzu yeniden haykırmak için buradayız. Bizler ümmetin bir parçası olarak zor durumdaki Müslüman kardeşlerimizin mücadelesinin yanındayız." dedi.

Doğan, Filistin davasını kendi davaları olarak sahiplendiklerini dile getirdi.