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Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek Başkanlığında Güvenlik ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda, Sivas'ın güvenli bir şehir olduğu vurgulandı. Şehirdeki asayiş çalışmaları ve suçla mücadele konuları ele alındı.

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında "Emin Şehir Sivas" güvenlik ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Şimşek, Valilik ek binada düzenlenen toplantıda, Sivas'ın asayiş bakımından ülkenin en güvenli en iyi şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bu tabloda emeği geçen emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Şimşek, "Halkımızın huzuru için güvenlik güçlerimizle mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyoruz. Şehrimizin huzuru ve asayişi için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize ve kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Şimşek, her türlü kanunsuzlukla, suç unsuruyla mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, halkın desteğiyle ilin asayişini çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını ifade etti.

Sivas'ın coğrafi yüzölçümü bakımından ülkenin en büyük illerinden birisi olduğunu vurgulan Şimşek, geçiş güzergahları açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Kentte yılın ilk 2 ayında yapılan asayiş çalışmaları hakkında bilgi veren Şimşek, "İlimizde kişilere karşı işlenen 10 önemli suça ilişkin geçtiğimiz yıl yaşanan olayların yüzde 99'unu aydınlatmış bulunuyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir oran. Son 2 ay içerisinde ilimizde 256 evden hırsızlık olayının 173'ünü, 174 dolandırıcılık olayının ise 103'ünü aydınlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Şimşek, yılın ilk 2 ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 12 olaya müdahale ederek 17 şüpheliyi gözaltına aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Göçmen kaçakçılığında ise geçen yılın ilk 2 ayına göre bu olaylarda yüzde 63 oranında azalma oldu. 2023 yılında 174 göçmen yakalanmış, 2024 yılının ilk 2 ayında ise 51 göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Son yıllarda kaçak ve sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimlerimiz de sürmektedir. Geçen yılın son günlerindeki operasyonlarla 37,5 litre etil alkol, 120 alkol aroma kiti, 71 litre kaçak alkol, 80 şişe sahte alkole el konulmuştur. Bu yıl gerçekleşen bir vakamız bulunmamaktadır. Yine son 2 ay içerisinde yaptığımız operasyonlar ve uygulamalarla 926 gram uyuşturucu madde, 7 bin 475 sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade etmek isterim. Bu süreçte 119 şahsa işlem yapılarak bunlardan 12'si tutuklanmıştır."

Vali Şimşek, geçen yıl kentte trafik kazalarında 41 kişinin, bu yılın ilk 2 ayında ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sivas'ta son yıllarda kadın cinayeti yaşanmadığını vurgulayan Şimşek, Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) önemine dikkati çekti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Şimşek Sivas Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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