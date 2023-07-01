Sivas'ta Tomruk Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazada ayrıca bir hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

E.Ç. (45) yönetimindeki 60 KV 883 plakalı tır, Sivas- Ankara kara yolunun Cumhuriyet köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bu arada tırdan savrulan tomruğun isabet ettiği N.E. yönetimindeki 35 BNZ 549 plakalı hafif ticari araçta hasar oluştu.

E.Ç'nin cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.