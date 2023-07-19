Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
S.S. (35) yönetimindeki 16 JNB 51 plakalı otomobil ile T.S. (39) idaresindeki 60 ADR 046 plakalı otomobil Sivas-Ankara kara yolunun Yavu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile S.S'nin aracında bulunan C.S. (34), S.Ş. (52), M.S. (7), B.S. (1) ve Ö.S. (5) yaralandı.
Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel