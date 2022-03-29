Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 çam fidanı toprakla buluşturuldu - Haberler

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 çam fidanı toprakla buluşturuldu

AA - Faruk Kara - Güncel
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 çam fidanı toprakla buluşturuldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 sarı çam fidanı dikildi.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 sarı çam fidanı dikildi.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından D-100 kara yolu Aşağısarı köyü mevkisinde bulunan alanda 600 sarı çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim programı sonrası aynı bölgede ilçe esnafı Raif Kazan tarafından yaptırılan mescit, şadırvan, çocuk oyun grupları ve kamelyaların yer aldığı dinlenme alanının açılışı yapıldı.

Dinlenme alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Faruk Kara - Güncel

Suşehri, Sivas, Güncel, Haberler

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