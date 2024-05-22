MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şaban Ataş'ın katilleri tutuklandı!
Müge Anlı'nın 22 Mayıs'taki canlı yayınına dair izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde, Şaban Ataş'ın katillerinin yakalanıp tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme, programın takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 22 Mayıs tarihli canlı yayınının izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şaban Ataş'ın katilleri tutuklandı!
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- Çocuklarının annesini uçurumdan attığını itiraf etti. Eş cinayeti sanığı hakim karşısında.
- Bedriye Kılıç cinayeti davasında karar duruşması bugün gerçekleşecek. Tayfur Kılıç itirafını yalanlamaya devam etti. Karısı Bedriye'nin ailesi tarafından başka birine satıldığını iddia etti.
- Kanser tedavisi gören 50 yaşındaki kadının iddiaları...
- Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden Ayten Akyol, kanser hastası olduğunu bu kişiyle kendisini ablasının tanıştırdığını söyledi. Anlattığına göre Ayten Akyol, sevgilisine inanarak ilk önce evini sattığını sonrasında bu kişinin tavrının değiştirdiğini anlattı.
- Şüphelerin odağındaki sevgili canlı yayında... 'İsmail Demir'in geri döneceğini sanmıyorum'
- İddiaların odağındaki Vesile canlı yayında. Türkçe bilmediğini söyleyen kadın, İsmail'in hayatta olduğunu ama geri dönmeyeceğini söyledi. İsmail Demir'in ailesi, Vesile'nin yalan söylediğini, türkçe mailleştiğini ve mesajlara cevap verdiğini iddia etti.
- Bedriye Kılıç cinayeti davasında karar. Eş cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis.
- Türkiye'nin gündemine oturan Bedriye Kılıç cinayetinde karar duruşması gerçekleşti. Eşini öldüren sanık Tayfur Kılıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müge Anlı'ya teşekkür eden aile 'siz olmasanız buralara gelemezdik' dedi.