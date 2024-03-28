Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Down Sendromlu Öğrencileri Ziyaret Etti

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu öğrencileri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kentteki Şefik Güngör Eğitim Uygulama Okulu ve Zirve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan down sendromlu öğrenciler ile bir araya geldi.

Jandarma iz takip köpeği "Zümrüt" ve mayın arama köpeği "Türlü", çocuklara gösteri sundu.

Öğrenciler, el baskısı yapıp oyun oynadı.