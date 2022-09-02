Şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu Güncel Haberler Sivas'ın Ulaş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, çatıdan kopan parçaların isabet etiği iki otomobilde hasar meydana geldi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, çatıdan kopan parçaların isabet etiği iki otomobilde hasar meydana geldi. İlçede kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hürriyet Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde İlçe Ziraat Odası ve MHP İlçe Başkanlığının bulunduğu binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, caddede park halindeki iki araca isabet ederek zarar verdi. Polis ekipleri çatıdan uçan parçaların temizlendiği sırada caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Güncel Kaynak: AA / Çetin Karaçoban Hisarcık Hürriyet Sivas Güncel Haberler

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