Şişli'de mahalle sakinlerinden elektrik kesintisi protestosu

Şişli'de altyapı sorunları nedeniyle sık sık elektrikleri kesilen mahalle sakinleri, elektrik dağıtım şirketini protesto etti.

Ellerindeki pankart ve dövizlerle Avukat Süreyya Ağaoğlu Sokak'ta toplanan Teşvikiye Mahallesi sakinleri adına açıklama yapan Pelin Ersuna, İstanbul'un en köklü mahallelerinden Teşvikiye'de temmuz ayı boyunca iki haftadan uzun bir süre yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Yaşadıkları mağduriyetin BEDAŞ tarafından karşılanmasını ve mahalledeki altyapı eksikliğinin çözülmesini istediklerini ifade eden Ersuna, Şişli Belediyesinin de yeni yapılaşma ve yüksek tüketim kapasiteli mekanların izinleri konusunda gerekli düzenlemeleri yapmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gruptakiler, "Bunun adı kusurlu hizmet" ve "Yaşasın mahalle dayanışması" sloganları attıktan sonra dağıldı.