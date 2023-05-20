- Şırnak yaylalarına göçer akını başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yaylalar baharın gelmesiyle beraber göçerleri ağırlamaya başladı. Her iki ilçeye yüz binlerce küçükbaş hayvan gelmesi bekleniyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Faraşin, Kato, Meydan, Kahnicemet ve Uludere ilçesine bağlı Avaspi, Şiriş, Tanin yaylalarına bu yıl göçerler erken gelmeye başladı. Baharın gelişiyle beraber kamyonlarla ilçeye getirilen binlerce koyun sürüleri yaylalara çıkarılmaya başlandı. Şırnak ilinin yanı sıra Siirt, Batman, Mardin gibi illerden gelen binlerce göçer 6 ay boyunca Şırnak yaylalarında kalacak. İlk kafile bu gün itibariyle geldi. Mehmet Ali Ergün adındaki göçer, her yıl Beytüşşebap yaylalarına geldiğini bu yıl ise erken gelmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Ergün, "Yıllardır buraya geliyorum. Bizlere çok iyi davranıyorlar. Kültürümüzü yaşatıyoruz. Binlerce sürü gelecek buraya bizde Faraşin yaylasına bu yıl gideceğiz. Ekim ayına kadar burada kalacağız. Ülke ekonomisine kendimizce katkıda bulunacağız. Bize iyi bakın bizde iyi bakalım. İdil'den geliyoruz. Birazdan yola çıkacağız" dedi.

(SRD-AKK-Y)