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Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu şehidi için tören düzenlendi

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Şırnak'ta, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için tören yapıldı. Törende, şehidin naaşı alana getirilerek katafalka konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin cenazesi hava yoluyla Nevşehir'e uğurlandı. Törene, Şırnak Valisi, Piyade Tümen Komutanı ve diğer yetkililer katıldı.

Şırnak'ta, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27) için tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Piyade Uzman Çavuş Toktaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Toktaş'ın cenazesi hava yoluyla Nevşehir'e uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirmişti.???????

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Şırnak Piyade Güncel Haberler

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