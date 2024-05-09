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Şırnak'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Şırnak'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vali Cevdet Atay ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman'ın da katıldığı etkinlikte, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu ve broşür dağıtıldı. Ayrıca çocuklara şapka, düdük ve oyuncak hediye edildi.

Şırnak'ta "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Sanayi Polis Güvenlik Noktasında düzenlenen etkinliğe, Vali Cevdet Atay ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da katıldı.

Etkinlikte, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu, broşür dağıtıldı. Araçlardaki çocuklara şapka, düdük ve oyuncak hediye edildi.

Vali Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik konusunda bilinç sağlamak ve farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Atay, "Trafik güvenliğinin sağlanmasında ve denetim mekanizmasında yer alan tüm kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın 'Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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