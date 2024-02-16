Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Hacı Halit Acar Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Hüseyin Çimen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesini istediklerini söyledi.

Çimen, şunları kaydetti:

"Tüm İslam ülkelerinin bu soruna kalıcı bir çözüm için işbirliği yapması ve tüm imkanlarını seferber etmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Okullar, hastaneler, camiler ve evler tamamen ya da kısmen yıkılmış durumdadır. Gazze'nin altyapısı tamamen çökmüş, açlık, susuzluk ciddi boyutlara ulaşmıştır. Havaların soğumasıyla birlikte barınacak yer bulamayan ve yakacağı olmayan kardeşlerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Gazze'nin işgale terk edilmesi yeni katliamların ve yeni sürgünlerin de başlangıcı olacaktır. Sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların istikbali, huzur ve emniyeti için de bu mesele hayati öneme sahip."

Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.