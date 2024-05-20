Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, gümrük kaçağı 5 bin 371 paket sigara, 410 şarj kablosu, kaynak makinesi, 144 elektronik sigara ve 32 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.