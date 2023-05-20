Sırbistan'da Uluslararası Tarım Fuarı başladı

NOVI Sırbistan'ın Novi Sad kentinde, bu yıl 90'ıncısı düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Novi Sad'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 27 ülkeden 1100'den fazla katılımcının yer aldığı fuarın bu yılki partner ülkesinin İtalya olduğu belirtildi.

İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, fuarın açılışında, bu yılki fuarın birçok alanda yenilik sunacağını ifade ederek, karşılıklı ilişki ve işbirliğinin her iki ülkenin faydasına olduğunu söyledi.

Sırbistan Tarım Bakanı Jelena Tanaskovic de tarımın Sırbistan hükümeti için ilk 3 öncelik arasında olduğuna işaret ederek, bu yılki partner ülke İtalya'nın da Sırbistan'ın önemli bir dostu olduğunu belirtti.

Fuar Müdürü Slobodan Cvetkovic, fuarda organik ve coğrafi işaretli ürünlerden, ulusal yiyeceklere kadar geniş bir yelpazenin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu aktardı.

Novi Sad'daki fuar, 26 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sırbistanlı çiftçilerden, fuarla eş zamanlı protesto

Bu arada, fuar açılışının gerçekleştiği esnada Sırbistanlı çiftçiler, Novi Sad'da traktörleriyle yol kapattı.

"Yakıt indirimine gidilmesi ve bazı tarım ürünlerinde satın alma fiyatının artırılması" taleplerinde bulunan Sırbistanlı çiftçiler, temsilcilerinin Sırbistan hükümetiyle görüşmesi sırasında fuar alanı önüne geldi.

Sırbistan'da son birkaç gündür protestolarına devam eden çiftçiler, hükümete sundukları taleplerinin yerine getirilene kadar bulundukları yerden ayrılmayacaklarını söyledi.

Sırbistan Tarım Bakanı Tanaskovic, çiftçilere, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakan Ana Brnabic'in yanlarında olduğu mesajını göndererek, bu zor zamanların aşılması için çalıştıklarını kaydetti.