Sinop Valisi Mustafa Özarslan, başarılı polislere "Başarı Belgesi" verdi.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Toplantıda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren Asayiş Şube Müdürlüğü personeline Vali Özarslan tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

Vali Özarslan, "Kentimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet personeline buradan teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.