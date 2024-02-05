Sinop Valisi Mustafa Özarslan, başarılı polislere 'Başarı Belgesi' verdi
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin katıldığı bir toplantıda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren polislere 'Başarı Belgesi' verdi. Vali Özarslan, emniyet personeline teşekkür ederek başarılar diledi.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, başarılı polislere "Başarı Belgesi" verdi.
Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli katıldı.
Toplantıda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren Asayiş Şube Müdürlüğü personeline Vali Özarslan tarafından "Başarı Belgesi" verildi.
Vali Özarslan, "Kentimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet personeline buradan teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.