Sinop'un Gerze ilçesinde yaşlılara temizlik ve kişisel bakım hizmeti

Sinop'un Gerze ilçesinde Vefa Projesi kapsamında yaşlı vatandaşlara yönelik temizlik ve kişisel bakım hizmeti verildi. Proje çerçevesinde Gerze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince ilçede yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların evlerinde temizlik yapıldı. Yaşlı vatandaşların kişisel bakımları da yapılan projeyle şu ana kadar 83 hanede temizlik işlemi gerçekleştirildi.