Sinop'ta Gerze İlçe Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Sinop'ta Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Sevindik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. 'Haber' kategorisinde Erçin Ertürk'ün 'Yıkım' adlı fotoğrafına oy veren Sevindik, 'Çevre-Yaşam'da Osmancan Gürdoğan'ın 'Zamanın donduğu an', 'Spor' kategorisinde ise Dursun Aydemir'in 'Dünyanın sultanları' karesini seçti. Sevindik, bu yıla özel eklenen 'Deprem: Umut' kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın 'İftar', 'Gazze: Kanıt' kategorisinde ise Belal Khaled'in 'Çaresiz hayatlar' fotoğraflarına oy verdi.
Sinop'ta Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Sevindik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" adlı fotoğrafına oy veren Sevindik, "Çevre-Yaşam"da Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.
Sevindik, bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar", " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğraflarına oy verdi.