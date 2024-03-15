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Sinop'ta evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

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Sinop'un merkez ilçesine bağlı Lala köyünde bir evden hırsızlık yapıldı. Jandarma ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Sinop'ta evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Lala köyünde bir evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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