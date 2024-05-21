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Sinop'ta cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu operasyonu

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Sinop'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 1344 uyuşturucu hap ile 167 gram sentetik uyuşturucu bulundu. 3 şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta ve içindeki zanlıların üzerinde yapılan aramada, cips paketlerine gizlenmiş 1344 uyuşturucu hap ile 167 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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