Sinema Atölyesi'nde Filmlerin Gelecek Öngörüleri: Yapay Zeka Konuşuldu

Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin sekizinci etkinliği, "Filmlerin Gelecek Öngörüleri: Yapay Zeka" temasıyla AAtölye'de düzenlendi.

AA Akademi koordinasyonunda gerçekleştirilen sinema eğitimleri kapsamında yapılan etkinlikte, 2013 yılı yapımı yönetmen Spike Jonze'un "Aşk" filminden bazı sahneler gösterildi.

AA Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü ve etkinliğin moderatörü Barışkan Ünal, Open AI'ın kendisine gösterilen nesneleri tanımlayan, matematik problemini çözen ve karşısındakiyle sesli sohbet eden yapay zeka GPT-4o'yu duyurması nedeniyle "Filmlerin Gelecek Öngörüleri: Yapay Zeka" temasını seçtiklerini söyledi.

Ünal, Aşk filminin yapay zekanın gelecekte dönüşebileceği halinin öngörüsünü yaptığını aktararak, filmin aynı zamanda gerçeklik ile yapay olanın sorgulanmasını sağladığını belirtti.

Etkinliğe katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Özsoy ise insan ve makine ilişkisinin işlendiği filmi izlerken, yapay zeka, teknolojik gelişmeler ve siber kültür kavramlarının zihinlerde tutulması gerektiğini ifade etti.

Gerçeklik ve yapaylık meselesinin aşk ve duygu üzerinden tartışıldığı filmde, sinemanın bütün olanaklarının kullanıldığını söyleyen Özsoy, filmde renklerin de gerçeklik meselesinde çok kullanıldığını ifade etti.

Özsoy, "Sinema, gerçek ve yapay ilişkisini hep sorgulamıştır. 1970'lerden bu yana teknolojiyle ortaya çıkan robotlar, insansı robotlar filmlerin konusu olmuştur. Bu film de gerçekliği tartışırken bir taraftan insana dair olanı da hep merkezde tutan bir film." dedi.

"Sinema artık dijitalleşti ve bütün sinemanın bütün olanakları dijitalleşti, sizler, bizler, hepimiz bunu kıyısından, köşesinden kullanıyoruz." ifadesini kullanan Özsoy, yapay zeka konusunda en temel sorunun yapay zeka etiği ve güvenlik olduğunu belirtti.

Barışkan Ünal da yapay zekanın mevcut teknoloji dünyasında yalnızlaşan insanları hızlı bir şekilde bu dünyanın içine çekebileceğini ve daha fazla yalnızlaştırabileceğini ifade ederek, "Filmde yapay zeka aracılığıyla aslında herkes yalnız olmadığını düşünüyor ama gerçekte yani gerçek olarak düşündüğümüzde bu sanal dünya size gerçekliği sunamıyor ve filmin sonunda da gördüğümüz gibi omuzunuzu koyabilmek için bir insana ihtiyacınız var." dedi.

Ünal, film romantik bir tema üzerine kurulmasına rağmen yapay zekanın tehlikelerini de akla getirdiğini belirterek, çok gelişmiş bir yapay zeka ile bireylerin bütün verilerinin, özel bilgilerinin ele geçirilebileceğinin, bireylerin nasıl düşündüğünün, neden zevk aldığının, neden korktuğunun belirlenebileceğini ve böylece de aslında insanların kolaylıkla manipüle edilebileceğinin alt kodlarda hissedildiğini kaydetti.