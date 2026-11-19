ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 250 dönümlük arazi üzerine kurulu bahçede zeytin hasadı başladı. Hasat mesaisi dronla görüntülenirken, bahçe sahibi Serdar Soysal, "Bölgemizde bir ilktik, bunun gururuyla bu işi yapıyoruz" dedi.

Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde çiftçilik yapan Serdar Soysal'ın, bölgede zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2007-2008 yıllarında 250 dönümlük arazide kurduğu bahçede hasat yapılıyor. Yüzde 70'i Gemlik, yüzde 30'u Ayvalık çeşidi ağaçlardan oluşan bahçedeki çalışmalar, 35 kişiye istihdam sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, titreşimli makinelerle dalları sallayarak zeytinleri ağaçların altına serilen çadırların üzerine döküyor. Çadırlarda biriken zeytinler, çuvallara doldurulup traktörlerle bahçeden çıkarılarak sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi için fabrikalara gönderiliyor.

'ÜRETİCİLERİN ÇOĞALMASI GEREKİYOR'

Çiftçi Serdar Soysal, "2007-2008 yılında, 250 dönüm üzerine bu zeytin bahçesini kurduk ve Gemlik, Ayvalık çeşidini üretiyoruz. Yüzde 70 Gemlik, yüzde 30'da Ayvalık çeşidi ağaçlarımız var. Bu yıl hasat dönemi başladı. Vatandaşlarımız şu anda hasat döneminde çalışıyorlar. Bölgemizde bir ilktik, bunun gururuyla bu işi yapıyoruz. Bölgemizde bu işin daha çok yaygınlaşması gerekiyor. Bölgemizin kalkınması için biz iş insanlarının, üreticilerin daha da çoğalması gerekiyor. İlgili kurumlar da desteklerini veriyorlar, daha da çoğaltması gerekiyor. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Sektörde bazen sıkıntılar da olabiliyor, bazı sorunlarımız var. Bunları da dile getirmek, değinmek gerekiyor. Artan maliyetler gerçekten çok ciddi oranda. Gübre, ilaç, tohum, elektrik, sulama, makine, ekipman maliyetleri çok arttı. Buna istinaden aynı derecede zeytin fiyatları yükselmiyor. 2 yıldır hemen hemen aynı. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Zeytin fiyatları maalesef düşük. Bu konunun ciddi bir şekilde masaya yatırılması gerekiyor. Çiftçilerin, üreticilerin mağdur edilmemesi gerekiyor. Bu konuda ilgili makamların mutlaka ve mutlaka ciddi adımlar atmasını beklemekteyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı