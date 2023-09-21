Siirt Valisi Kızılkaya, Pervari'de üs bölgelerini ziyaret etti, askerlerle görüştü Açıklaması

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların yürütüldüğü üs bölgelerinde görevli askerleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile 2047 rakımlı Herekol Dağı ile Bestler Dereler, Mansur Deresi ve Körkandil bölgelerini havadan inceleyen Kızılkaya, burada yürütülen faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Herekol Dağı eteklerindeki Doğan, Yapraktepe, Düğüncüler, Söğütönü ve Gökbudak köylerini ziyaret eden Kızılkaya, burada vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Doğan köyü mevkisinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan ve Bekir Tepe üs bölgelerinde incelemede bulunan Kızılkaya, askerlerle görüştü.

Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla yürütülen operasyonların süreceğini belirterek, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör örgütüne karşı mücadelemiz azim, kararlık ve inançla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Doğan köyünde Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı İlkokulu, Aile Sağlığı Merkezi ve Doğan Jandarma Karakol Komutanlığını da giden Kızılkaya, ardından 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda gazi olan güvenlik korucusu Sıddık Bulut'un ailesini ziyaret etti.

Bölgedeki yol yapım çalışmalarıyla ilgili de inceleme yapan Kızılkaya, Doğan-Pervari kara yolunun altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu ve en kısa sürede asfaltlama çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Ziyaretlerin ardından ilçe merkezine geçen Kızılkaya, buradaki çalışmalarla ilgili Kaymakam Ahmet Gülderen'den bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla görüşen Kızılkaya, yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.