Siirt'te sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Siirt'in Pervari ilçesinde oynarken dengesini kaybeden 8 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düşerek boğuldu. Aile durumu yetkililere bildirdi ancak çocuk kurtarılamadı.
Siirt'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
İlçeye bağlı Kilis köyünde oturan 8 yaşındaki Umut Aydınalp, evlerinin yakınında oynadığı sırada dengesini kaybederek bahçedeki sulama kanalına düştü.
Çocuklarından haber alamayan aile durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Aramalar sonucu sulama kanalında bulunan Umut, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.