SİİRT'TE SANAL GERÇEKLİKLE KAZA ANINI YAŞADILAR

SİİRT'te, Emniyet Müdürlüğü'nce uygulanan 'Meta Trafik' projesiyle, vatandaşlara sanal gerçeklik ile trafik kazası yaşatıldı.

Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası nedeniyle yürütülen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Meta Trafik' projesi kapsamında, vatandaşlara sanal gerçeklik ortamında trafik kazası deneyimi yaşatıldı. Projeyle, sürücülerin kural ihlallerinde ne gibi sonuçlarla karşılaştığına dair videolar izletilerek farkındalık yaratılmak istendi. Sanal ortamda vatandaşlara kural ihlallerinin sonuçlarını bire bir hissettirerek daha duyarlı olmaları konusunda Türkiye'de ilk olan bir projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Komiser Yardımcısı Oktay Gedik, "İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü olarak, gelişen teknoloji karşısında, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vererek, sürücülerin ve yayaların normal hayatta yapmış oldukları kural ihlallerinin ne gibi sonuçlar doğurabildiğini sanal ortamda vatandaşlara bire bir hissettirerek daha duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip proje gerçekleştirdik. Projemizin ismini 'Meta Trafik' olarak belirledik. Projemizin içerisinde 3D videolardan oluşan trafik kazaları var. Kural ihlalleri ile alakalı, emniyet kemeri takmamanın ne gibi sonuçlar doğurduğu, cep telefonu ile alakalı dikkatimizin nasıl dağıldığını, emniyet kemeri takmadığımız zaman kaza anında nasıl bir duruma düştüğümüzü, sürücülerimize daha iyi bir ortam da sunabilme adına bu şekilde bir proje gerçekleştirdik" dedi.'Meta Trafik' projesi kapsamında 3D gözlük ile sanal kaza yaşayan Abdullah Cuci, "Bugün gerçekten faydalı bir video seyrettim. 3D gözlük ile gerçekten emniyet kemerinin ne kadar büyük önem arz ettiğini tekrardan görmüş oldum. Bizler zaten trafik kurallarına uyuyoruz ama bu da bizim için güzel bir eğitim oldu" diye konuştu. (DHA)