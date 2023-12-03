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Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

3 Aralık 2023 18:15 Son Güncelleme: 18:16 Abone Ol

Siirt'te yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde, portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Toplamda 140 gram kubar esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram eroin, 7 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.