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Siirt'te Oturma Eylemi ve Gösteri Yürüyüşleri 14 Gün Yasaklandı

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Siirt'te oturma eylemi, basın açıklaması ile gösteri yürüyüşleri gibi eylem ve etkinliklerin 14 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı önlemler alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddelerince 3 Nisan saat 00.01'den 16 Nisan saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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