Siirt'te meydana gelen kazada anne ve 5 çocuğunun ölümüne neden olan yangın mekanik arıza kaynaklıymış

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, kaza yapan otomobilde çıkan yangının mekanik arıza kaynaklı olduğu belirtildi.

Kaza, 6 Kasım'da Siirt- Kurtalan kara yolu, Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasında meydana geldi. Mehmet Yaşar'ın kontrolünü yitirdiği 72 KA 229 plakalı otomobil, şarampole devrilip, alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde Aynur Yaşar (35), çocukları Beritan (15), Viyan (14), Bahoz (12), Cudi (6) ve Rodi'nin (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Yaşar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Ailenin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında toprağa verildi. 8 kişilik aileden geride Mehmet Yaşar ve o gün köyde anneannesinin yanında kalan 11 yaşındaki kızları Nuarin kaldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve 4 savcının görev aldığı soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Soruşturmada otomotiv, makine ve elektrik uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti, 7 sayfalık rapor hazırlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Raporda, 39 yaşındaki aracın plastik aksamlarının, iç döşemelerinin, direksiyon ve ön göğüs bölgesi ile yolcu ve sürücü koltuklarının tamamen yandığı, araçta sadece koltukların demir iskeletinin kaldığı belirtildi. Raporda, LPG tankında herhangi bir deformasyon, çatlak veya patlama şeklinde bir hasar bulunmadığının tespit edildiği, yangının motor kısmından alev alarak başladığı, LPG gazı sızıntısının oluşturduğu ısıl basıncın motor kaputunun içini basınçlı bir kap durumuna getirerek patlattığı ve kaputun öne doğru fırladığı belirtildi. LPG tankının ise 30 Aralık 2022'de muayene istasyonunda kontrol edildiği, ekonomik ömrünü tamamlamış olan LPG tüpünün yenilendiği, 2032 yılına kadar kullanılabileceği ve yangın ile LPG tankı arasında herhangi bir illiyet bağı bulunmadığı ifade edildi. Değerlendirmede ise alev kümesinin motor ile radyatör arasındaki iç bölgede bulunması yönündeki bulguların elde edilmesiyle, yangının otomobildeki mekanik arıza kaynaklı meydana geldiği kanaatinin oluştuğu kaydedildi. Yangının başlama nedeninin, aracın hatalı kullanımından kaynaklı olamayacağı kanaatine ulaşıldığı aktarıldı.

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HABER SİİRT,(DHA)-