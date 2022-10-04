Son dakika haberi... Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı

Edinilen son dakika haberine göre Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi için anma töreni yapıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında Pkk'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi için anma töreni yapıldı.

Valilik himayesinde Şirvan Kaymakamlığınca Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma törenlerinde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından şehitler için dua edildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Daltepe Şehitliği'ndeki törende, bu katliamların tarihte kara bir leke olarak yerini aldığını söyledi.

Her iki köyde 29 yıl önce 37 kişinin terör örgütü PKK tarafından acımasızca katledildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Gözü dönmüş bu caniler bir gece baskınında camilere sığınmış ve adı henüz konulmamış üç, beş aylık bebekler ile kadın ve yaşlı 37 vatandaşımızı katletti. Terör örgütüne karşı mücadelemiz azim, inanç ve kararlılıkla devam edecek. Daltepe köyümüzde 27, Kalkancık köyünde de 10 şehidimizin aziz hatıralarını yaşatacağız. Bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bayrağımız semalarda dalgalanıyorsa, ezanımız susmuyorsa bu şehitlerimizin sayesindedir. Bu vatanın, toprağın sahipleri şehitlerimizdir. Bu millet hiçbir zaman terör örgütlerinin sahiplerine boyun eğmemiştir, eğmeyecektir."

Tören, kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.